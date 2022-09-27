Ершов Григ. Никиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Григ. Никиф.

Ершов Григ. Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ершов Григ. Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Павловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.