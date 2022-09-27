Ткаченко Ант. Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Ант. Павл.

Ткаченко Ант. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ткаченко Ант. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, д.Михайловка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.