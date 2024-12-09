Лавренов Вас. Лавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛавренов Вас. Лавр.

Лавренов Вас. Лавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лавренов Вас. Лавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Опочецкий уезд, Покровской, д. Глушки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.