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Яковлев Федор Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Яковлев Федор Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Сычёвский уезд, Хотьковская, Леусакинс.

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