Болбочан Еремей Каоистратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолбочан Еремей Каоистратов

Болбочан Еремей Каоистратов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Болбочан Еремей Каоистратов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Телицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.