Михалюк Николай Андреев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихалюк Николай Андреев.

Михалюк Николай Андреев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михалюк Николай Андреев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Бельский уезд, д. Рогожны

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.