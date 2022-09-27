Тиванов Ив. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиванов Ив. Петр.

Тиванов Ив. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тиванов Ив. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Яранский уезд, Пачинской, д. Федосово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.