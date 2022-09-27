Алексеев Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Павел Петрович

Алексеев Павел Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Алексеев Павел Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, г. Уфа (мещанин)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.