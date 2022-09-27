Новик Лейба Иоселев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовик Лейба Иоселев.

Новик Лейба Иоселев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новик Лейба Иоселев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Токмакской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.