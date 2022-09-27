Колесников Тим. Тих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Тим. Тих.

Колесников Тим. Тих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колесников Тим. Тих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Корочанский уезд, Березовки.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.