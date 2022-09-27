Кузнецов Борис Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Борис Андр.

Кузнецов Борис Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузнецов Борис Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Курганский уезд, Миндерской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.