Куратов Ион Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуратов Ион Андр.

Куратов Ион Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Куратов Ион Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Лунинск. в., с. Шук. .

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.