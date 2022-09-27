Авраменко Александр Антонов
Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
- Ф.И.О.
- Авраменко Александр Антонов
- Источник
- Информация на 1914.svrt.ru
- География
- Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Артельская
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