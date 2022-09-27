Поцевич Донат Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоцевич Донат Мих.

Поцевич Донат Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Поцевич Донат Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Шавельский уезд, Рекетши

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.