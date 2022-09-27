Шуляченко Андрей Наумов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуляченко Андрей Наумов

Шуляченко Андрей Наумов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шуляченко Андрей Наумов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, с.Белчанское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.