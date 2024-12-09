Ячменев Афан. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯчменев Афан. Петр.

Ячменев Афан. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ячменев Афан. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Курганский уезд, Шмиковской, д. Дианово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.