Ярчук Николай Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрчук Николай Васильев

Ярчук Николай Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ярчук Николай Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Александровск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.