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Кирюхин Вас. Прох.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кирюхин Вас. Прох.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Кромский уезд, с. Воробьевки

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