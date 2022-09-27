Ктиторов Прокоп. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКтиторов Прокоп. Андр.

Ктиторов Прокоп. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ктиторов Прокоп. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Белёвский уезд, Бобровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.