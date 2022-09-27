Овчинников Петр Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Петр Архипов

Овчинников Петр Архипов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Овчинников Петр Архипов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Луковской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.