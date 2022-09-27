Тараненго Савел. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТараненго Савел. Вас.

Тараненго Савел. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тараненго Савел. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Антоновская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.