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Терехов Мефодий Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Терехов Мефодий Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Белёвский уезд, Лиховицкой

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