Гида Карп Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГида Карп Иванов

Гида Карп Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гида Карп Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Ольховатской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.