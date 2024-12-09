Носк Трофим Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНоск Трофим Никит.

Носк Трофим Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Носк Трофим Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, г. Одесса

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.