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Стариков Андрей Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стариков Андрей Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Курский уезд, Старковской.

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