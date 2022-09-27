Катаев Никол. Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатаев Никол. Афан.

Катаев Никол. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Катаев Никол. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Мултанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.