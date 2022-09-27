Кустов Степ. Никиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКустов Степ. Никиф.

Кустов Степ. Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кустов Степ. Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Ильинской, д. Заброни

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.