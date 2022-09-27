Евстропов Петр Михайл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстропов Петр Михайл.

Евстропов Петр Михайл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Евстропов Петр Михайл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Клюшниковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.