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Черняев Анемподист

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черняев Анемподист
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Суерской, д. Быговой

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