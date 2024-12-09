Иванов Платон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Платон Иванович

Иванов Платон Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Платон Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Тораевская, д. Бурманк.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.