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Табачкин Василий Емельянович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Табачкин Василий Емельянович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Зверовичская

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