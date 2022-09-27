Лисин Ив. Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисин Ив. Яков

Лисин Ив. Яков

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лисин Ив. Яков
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Рыбинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.