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Богомолов Петр Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богомолов Петр Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Посадской вол., д. Ху. . .

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