Долгушин Меркурий Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгушин Меркурий Афанасьев

Долгушин Меркурий Афанасьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Долгушин Меркурий Афанасьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тобольский уезд, Дубровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.