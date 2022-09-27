Авачев Митроф. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвачев Митроф. Иван.

Авачев Митроф. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Авачев Митроф. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Ягодловской в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.