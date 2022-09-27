Огородников Яков Антон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородников Яков Антон.

Огородников Яков Антон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Огородников Яков Антон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Вятский уезд, Якшинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.