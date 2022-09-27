Орлов Петр Самойл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Петр Самойл.

Орлов Петр Самойл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Орлов Петр Самойл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Залужской, д. Гор***

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.