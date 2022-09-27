Леденов Иван Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеденов Иван Фед.

Леденов Иван Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Леденов Иван Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Ржаклинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.