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Коломонцев Ив. Наум.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коломонцев Ив. Наум.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Корочанский уезд, Пригородной.

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