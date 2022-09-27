Семеняк Мих. Демент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменяк Мих. Демент.

Семеняк Мих. Демент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Семеняк Мих. Демент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ишимский уезд, д. Михайлово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.