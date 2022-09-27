Симонов Николай Федоров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонов Николай Федоров.

Симонов Николай Федоров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Симонов Николай Федоров.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Старооскольский уезд, Обуховской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.