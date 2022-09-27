Дорох Андрей Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорох Андрей Тарасович

Дорох Андрей Тарасович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дорох Андрей Тарасович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Славянская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.