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Голубцов Федор Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Голубцов Федор Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Коломенский уезд, Глебовской

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