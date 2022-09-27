Обинякин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбинякин Михаил

Обинякин Михаил

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Обинякин Михаил
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Кирковской, с. Мосиха

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.