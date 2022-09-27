Петросов Исаак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетросов Исаак

Петросов Исаак

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петросов Исаак
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Новобаязетский уезд, Тазакян

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.