Власов Пав. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Пав. Сем.

Власов Пав. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Власов Пав. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Кисляковская с.Балабаново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.