Касимкин Григ. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасимкин Григ. Вас.

Касимкин Григ. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Касимкин Григ. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Поводимовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.