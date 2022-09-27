Еремин Борис Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремин Борис Андр.

Еремин Борис Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Еремин Борис Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Виленск., с. Любат. выс.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.