Ткач Кузьма Евст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкач Кузьма Евст.

Ткач Кузьма Евст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ткач Кузьма Евст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Николаевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.