Соборов Моисей Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоборов Моисей Ив.

Соборов Моисей Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соборов Моисей Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Слободской уезд, Слободской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.